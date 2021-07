Insigne-Napoli, ultimo anno insieme e poi sarà addio

RINNOVO DIFFICILE

Luciano Spalletti sta provando a fare da pacificatore, ma la distanza tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne è ancora ampia e, al momento, pare non colmabile. Il problema è il rinnovo del contratto del capitano in scadenza il prossimo giugno. Il fresco vincitore dell'Europeo vuole un aumento dell'ingaggio, attualmente di 4,5 milioni di euro, mentre il Napoli propone il prolungamento con taglio dello stipendio, nell'ottica di risparmiare i costi dopo il secondo anno consecutivo senza Champions League. Difficile trovare un accordo.

Pugno duro del Napoli che non intende tendere la mano al suo capitano. De Laurentiis, in assenza di offerte convincenti in questa sessione di mercato, è pronto a perderlo a parametro zero il prossimo anno senza gravare sul bilancio. La sensazione è appunto quella di un ultimo anno insieme prima della separazione dopo 10 anni insieme. Difficile che il capitano accetti di ridursi lo stipendio, a maggior ragione dopo un Europeo da protagonista. L'alternativa potrebbe essere quella di rinnovare alle stesse condizioni attuali, ma con la gestione dei diritti d'immagine, tanto cari ad Adl.