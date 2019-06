Il Real vuole Fabian: il Napoli chiude la porta in faccia a Florentino Perez

25/06/2019

C'è un mercato in entrata direttamente gestito da Ancelotti che sta promettendo gradi cose per i tifosi napoletani con James Rodriguez, Lozano e Manolas. Su tutti. Poi c'è un mercato in uscita che, anche per finanziare gli ingressi, potrebbe andare a toccare qualche big, e i nomi in questione sono quelli di Allan e Insigne. A latere resta la questione Koulibaly, ma il senegalese ha una clausola di 150 milioni, intende rimanere in azzurro e, comunque, ora come ora è impegnato in Coppa d'Africa e non pensa ad altro. Per cui, al di là dei rumors non c'è nulla.



E, infine, c'è il campo dei sogni altrui che invade per forza di cose quello del Napoli. Qui, dunque, va collocata la situazione di Fabian Ruiz.



L'andaluso è un obiettivo del Real Madrid. Lo è da tempo ma ora i blancos sono usciti allo scoperto. La riprova arriva anche dalla stampa tradizionalmente vicina al club di Florentino Perez, dai titoli da prima pagina che oggi sui quotidiani spagnoli antepongono il centrocampista del Napoli addirittura a Pogba. E quindi? Quindi il punto è semplice: i blancos vogliono Fabian ma sanno (così sottolinea ad esempio As) che trattare con De Laurentiis è sempre molto difficile, quasi impossibile quando il patron azzurro parte da una posizione di forza. Così è per Fabian, pagato un anno fa 30 milioni e oggi valutato ben più del doppio. Cifra che comunque non sarebbe sufficiente per portarlo al Real. Così al momento. Ma l'interesse dei blancos è forte e Florentino Perez è presidente determinato tanto quanto De Laurentiis. La partita, dunque, è appena cominiciata.