Il Napoli vuole blindare Anguissa: ipotesi rinnovo fino al 2028

Mentre sul fronte Khvicha Kvaratskhelia tutto tace e non ci sono passi avanti, in casa Napoli non ci saranno problemi per il rinnovo di Frank Anguissa, il cui contratto scade nel giugno 2025. Il club partenopeo, che ha la possibilità di far scattare l’opzione per il rinnovo (1+1, dunque sino al 2027) con un ritocco all’ingaggio che da 2,5 potrebbe toccare la soglia dei tre, vorrebbe fare del centrocampista camerunese una bandiera e sarebbe pronto un prolungamento fino al 2028. Nei prossimi incontri, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci la fumata bianca.