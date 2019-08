Il Napoli torna su Lozano: ultimo assalto al Psv 

Hirving Lozano, ancora tu. Dopo qualche settimana dopo la trattativa era finita in stand-by, il Napoli ha deciso di tornare con forza sul messicano del Psv. L'attaccante esterno è tornato in cima alla lista di Ancelotti visto che Pepé ha scelto l'Arsenal e strapparare James Rodriguez al Real Madrid sembra essere diventata impresa ormai impossibile. Il 24enne non è un ripiego, intendiamoci, ma al momento sembra la strada più facile da percorrere per Aurelio de Laurentiis. L'assistito di Raiola ha già dato la sua disponibilità al trasferimento, ma ancora manca l'accordo totale: si lavora per un contratto di cinque anni da quattro milioni di euro a stagione. Intesa che manca anche con gli olandese che hanno pretese elevate. La distanza è ampia nonostante la prima offerta importante di Giuntoli di 42 milioni di euro, in linea con le valutazioni di mercato. La sensazione è comunque quella che la prossima settimana si chiuderà vista la volontà di Lozano che ha già mandato papà e fidanzata in "spedizione" a visitare la città. Ancelotti potrà avere il suo top player.