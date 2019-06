Il Napoli stringe per James Rodriguez grazie alla carta Koulibaly

19/06/2019 di ENZO PALLADINI

Siamo alla stretta finale per James Rodriguez al Napoli . Il gruppo Gestifute di Jorge Mendes è accampato a Madrid per cercare di chiudere alla svelta il discorso e regalare questo grande giocatore a Carlo Ancelotti. Il Napoli è partito da questa proposta: prestito gratuito di un anno (questo consentirebbe al Real di liberarsi dell’ingaggio di un giocatore che non vuole trattenere) più diritto di riscatto (non obbligo) a 25 milioni visto che James va in scadenza di contratto nel 2021. La prima richiesta del Real era invece di prestito oneroso a 10 milioni più riscatto a 40. Non deve trarre in inganno l’apparente distanza delle due interpretazioni, tutto normale quando si inizia una trattativa, comunque dal punto di vista delle logiche di mercato è decisamente più verosimile quella del Napoli.

IL FATTORE KOULIBALY

C’è però un’arma che il Napoli potrebbe utilizzare per provare a sbloccare la trattativa. Di tratta di Koulibaly. Non subito, sia ben chiaro. Potrebbe essere concesso al Real un diritto di prelazione sul fortissimo difensore centrale per il 2020, quando Sergio Ramos (che non può essere eterno) avrà bisogno di una alternativa di grande spessore. De Laurentiis ha sul tavolo un’offerta del Manchester City per Koulibaly, offerta da 95 milioni che al momento è fermamente orientato a respingere. Il progetto del nuovo Napoli prevede assolutamente la presenza del leader difensivo.



LA CLAUSOLA DI MANOLAS

Molto verosimilmente la coppia di centrali difensivi sarà Manolas-Koulibaly. Dopo qualche inevitabile schermaglia iniziale, si sta delineando la strategia del Napoli su questo affare. Accordo già in tasca con il giocatore, il Napoli pagherà entro la fine della prossima settimana la clausola rescissoria di 36 milioni, non prima di essersi accordato con la Roma per la cessione di due giocatori a partire dal 1° luglio. Questo garantirebbe al club giallorosso la possibilità di sistemare il bilancio con una plusvalenza. Poi uno dei due giocatori in partenza da Napoli per Roma sarà quasi sicuramente il centrocampista Diawara, non eccessivamente gradito ad Ancelotti. Il secondo potrebbe essere Mario Rui (seguito anche dal Milan e da club stranieri) oppure addirittura Meret se la Roma non trovasse un degno sostituto di Olsen.



I DIRITTI DI LOZANO

Anche con il messicano Lozano la trattativa va avanti. Potrebbe anche sembrare vicina alla conclusione, con 50 milioni al Psv Eindhoven e 4,5 all’anno al giocatore. Ma qui ciò che complica pesantemente l’operazione è la questione dei diritti d’immagine. Lozano è una vera celebrità in Messico, dove guadagna più con i contratti pubblicitari che con il suo stipendio da calciatore. Qualcuno dovrà fare un passo indietro. Anche perché con il terzetto James-Lozano-Manolas il Napoli può davvero diventare una corazzata.