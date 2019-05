Il Napoli per il futuro sceglie il 4-2-3-1 cambia a centrocampo con Fofana e Veretout

03/05/2019

Il Napoli del futuro cambierà modo di giocare, Carlo Ancelotti ha già esposto il suo programma al presidente De Laurentiis. Il piano prevede l’utilizzo del 4-2-3-1, schema che rende necessario l’acquisto di due centrocampisti centrali di grande spessore, dando per scontato che ad Allan verrà concesso quello che gli è stato promesso a gennaio, ovvero il trasferimento al Paris Saint Germain. Ci sono tre nomi sul taccuino del diesse Giuntoli: di questi, due vestiranno la maglia azzurra. L’operazione più complicata è quella che riguarda Nicolò Barella, giocatore per il quale stravede Ancelotti ma sul quale esiste una fortissima concorrenza da parte dell’Inter, Ecco allora che i due nomi alternativi diventano molto caldi in casa azzurra: Fofana dell’Udinese e Veretout della Fiorentina, entrambi valutati una ventina di milioni. Su Veretout l’operazione è stata impostata da tempo con il benestare del giocatore che ha già detto sì con entusiasmo, di Fofana si è iniziato a parlare da meno tempo ma i rapporti con l’Udinese sono splendidi, tanto che potrebbero portare anche a una trattativa per il trequartista De Paul e per l’attaccante Lasagna.

Su De Paul e Lasagna bisogna però specificare che non sono prime scelte in assoluto. Per il ruolo di attaccante esterno da schierare a sinistra, il preferito è il messicano Lozano del Psv Eindhovem, che costa 40 milioni. De Paul diventa l’alternativa oppure potrebbe essere il sostituto di Mertens se il belga dovesse accettare la corte del calcio cinese portando 27 milioni nelle casse di De Laurentiis. Lasagna è un attaccante che Giuntoli ha avuto nel Carpi e che ora il diesse porterebbe volentieri a Napoli, ma Ancelotti ha chiesto prima di provare a prendere Zapata dall’Atalanta. Piccolo problema: Percassi chiede già 45 milioni per un giocatore che rischierebbe di non essere titolare nel 4-2-3-1. Il problema dell’esterno destro difensivo dovrebbe essere risolto con l’acquisto di Lazzari dalla Spal (chiesti 22 milioni, il Napoli può arrivare a 15-16), mentre su Insigne le acque sembrano essersi calmate in via quasi definitiva, a meno che Mino Raiola non si inventi qualcosa.