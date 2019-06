Il Napoli gioca la carta Diawara per Manolas ma tutto dipende da Veretout

26/06/2019

Il Napoli e Kostas Manolas sono ormai molto vicini. L'intesa tra il club azzurro e il difensore greco era stata già raggiunta mentre mancava quella con la Roma . I capitolini, per lasciare andare via il centale, hanno sempre preteso il pagamento della clausola rescissoria, pari a 36 milioni: nelle ultime ore la situazione sembra essersi sbloccata grazie al sì di Diawara ai colori giallorossi. Il centrocampista guinenao sarà inserito nell'affare come parziale contropartita (è valutato 16 milioni di euro) e De Laurentiis darà 20 milioni al club di Pallotta.

Tutto dunque fatto? Non ancora, nel senso che va considerata la variabile Veretout. Il mediano francese è nell'orbita di Milan e Roma, protagoniste di un testa a testa dall'esito incerto, e un suo approdo alla corte di Fonseca renderebbe più i complicati i piani del Napoli. La Lupa infatti non avrebbe più la necessità di acquisire Diawara e quindi chiederebbe il versamento dei famosi 36 milioni per liberare Manolas. Per evitare questo rischio Adl potrebbe giocare d'anticipo sulle rivali e acquistare proprio Veretout che peraltro gradirebbe, e non poco, il trasferimento nella squadra allenata da Ancelotti. Il quadro è dunque molto intricato ma allo stesso tempo una mossa avrebbe il potere di sciogliere tutti i nodi in un colpo solo in una sorta di effetto domino.