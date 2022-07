Il Napoli e AdL ufficializzano Kim: "Benvenuto Minjae!"

MANOVRE AZZURRE

Il difensore ha firmato un triennale con opzione per il prolungamento di due anni. Salario da 2,5 milioni più bonus e clausola da 45 milioni

Kim Min-jae è ufficialmente un giocatore del Napoli. Il difensore sudcoreano ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli per tre anni con l'opzione di prolungare per altri due a 2,5 milioni netti più bonus e clausola da 45 milioni. Nella giornata di ieri, Kim aveva sostenuto le visite mediche a Villa Stuart. Ora è arrivata anche l'ufficialità del club azzurro e del patron Aurelio De Laurentiis, che in coro hanno abbracciato Kim: "Benvenuto, Minjae". In lui il Napoli ha individuato l'erede di Kalidou Koulibaly, partito alla volta di Londra dopo 8 anni in azzurro.

Vedi anche napoli Napoli, finalmente Kim! È a Roma per le visite mediche La squadra di Spalletti completa così un vero e proprio restyling in difesa. Kim farà reparto con Leo Skiri Ostigard e dialogherà con Mathias Olivera, entrambi nuovi innesti assicurati dal ds Giuntoli in questa sessione di mercato. Kim, soprannominato "The Monster" per via della sua poderosa stazza (1,90 m per 86 kg), arriva dal Fenerbahce. In Turchia il sudocreano si è affermato come uno dei migliori difensori del paese, spingendo il Napoli a pagare la clausola rescissoria di 20 milioni per il suo cartellino.

Ora il nuovo difensore si unirà al gruppo di Spalletti nella seconda parte di ritiro in Abruzzo, più precisamente a Castel di Sangro. L'obiettivo è facilitare l’inserimento del giocatore all'interno dello spogliatoio e dei dettami tattici del tecnico toscano, considerando che mancano poco meno di tre settimane alla partenza del campionato. Il 15 agosto infatti, non si scherzerà più: gli azzurri sono attesi al debutto contro l'Hellas Verona.

IL SALUTO DI KIM: "FELICE DI FAR PARTE DI QUESTA SQUADRA"

Dopo l'annuncio è arrivato anche il primo saluto da parte di Kim ai tifosi azzurri: "Ciao ragazzi, sono Minjae. Sono davvero felice di far parte di questo team! Ci vediamo presto. Ciao!".