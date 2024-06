Il Napoli blinda Kvara: respinto il Psg e ora il rinnovo

© Getty Images

La prima proposta di 60 milioni di euro è già stata rispedita al mittente qualche giorno fa e anche il rilancio a 110 milioni non ha ingolosito il Napoli. Il club di De Laurentiis fa muro intorno a Kvaratskhelia, oggetto del desiderio del Psg: Antonio Conte considera il georgiano un punto fermo di quella che dovrà essere la stagione della rinascita azzurra dopo un anno da dimenticare e di quello che sarà il suo progetto tattico e dunque di cedere il giocatore non se ne parla. Lo ha ribadito anche il neo ds azzurro Giovanni Manna agli agenti di Kvara in un incontro avvenuto venerdì in gran segreto a Milano, come riferisce la Gazzetta dello Sport. Difesa e attacco: perché ora il Napoli punta al rinnovo, in scadenza al 30 giugno 2027.