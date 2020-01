Il Monaco piomba su Mertens, offerta super per portarlo via da Napoli

NAPOLI

Il futuro di Dries Mertens è lontano da Napoli. Il secondo miglior marcatore della storia degli azzurri in estate con ogni probabilità lascerà la città che in questi anni lo ha adottato, il suo contratto col club di De Laurentiis scade a giugno, quindi il belga è libero di firmare con qualsiasi altra squadra dove trasferirsi a parametro zero il 1° luglio. E al momento la destinazione che sembra più probabile è il Principato di Monaco, perché stando al Corriere dello Sport il club monegasco gli avrebbe proposto un contratto biennale fino a giugno 2022 da 5 milioni di euro netti a stagione più altri 5 milioni come premio alla firma.

Un'offerta quasi irrinunciabile per l'attaccante belga, che sta ancora recuperando dall'infortunio agli adduttori e salterà la sfida con la Juve, perché in Ligue 1 andrebbe a guadagnare un milione in più a stagione rispetto a quello che percepisce sotto il Vesuvio e in più riceverebbe un bonus alla firma di altri 5 milioni. Su Mertens c'è anche l'interesse di Borussia Dortmund e West Ham, ma nessuno ha fatto un'offerta simile a quella del Monaco. Da archiviare, invece, le prospettive cinesi.

Vedi anche napoli Napoli, il legale dei giocatori: "Ammutinamento? Fu legittimo"