Il mercato che scontenta Conte: ora la coperta per l'assalto allo scudetto è corta

In difesa si è a lungo sperato nell'arrivo di Danilo, che poi ha scelto di tornare in Brasile, e di Comuzzo, che però, di fronte ai 40 milioni richiesti dalla Fiorentina, è rimasto dov'è. Se ne sono andati Folorunsho e Zerbin e sono arrivati Scuffet in prestito, il giovane talento Hasa dal Lecce e l'incognita Billing dal Bournemouth. Oggettivamente un po' poco per chi ha il dovere di sognare in grande, visto il posto che occupa in classifica. E' vero che il Napoli ha una competizione sola ma è anche vero che, con una rosa ridotta all'osso, già lottare per lo scudetto è un'impresa che solo un allenatore capace di fare la differenza può essere in grado di garantire. Ma anche Conte, per quanto decisivo, non è ancora attrezzato per i miracoli.