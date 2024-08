Il Chelsea ha l'accordo con l'Aston Villa per Lukaku ma lui vuole solo Conte

NAPOLI

Il belga continua a resistere nonostante i londinesi gli abbiano già trovato una nuova sistemazione

© Getty Images Quello del centravanti è il vero e proprio tormentone del mercato estivo del Napoli. Osimhen prosegue la sua esistenza da separato in casa e, in attesa di trovargli una sistemazione che accontenti sia i dirigenti azzurri che lo stesso nigeriano, diventa complesso muoversi per il sostituto. Il tesoretto previsto per la cessione di Osi serve per finanziare il nuovo arrivo che, si sa, corrisponde all'identikit di Romelu Lukaku.

La situazione legata al belga, però, è una matassa difficile da sbrogliare. Il Chelsea non aspetta il Napoli e Lukaku non vuole altra sistemazione che quella che preveda una nuova partnership con il suo ex allenatore all'Inter. I blues, intanto, come riferisce Il Mattino "hanno trovato nelle ultime ore un'intesa totale con l'Aston Villa per la sua cessione e spingono perché Big Rom inizi a sedersi per trovare un accordo sul contratto e trasferirsi a Birmingham. Il belga, per ora, ha rifiutato. E resiste. Continua ad allenarsi per conto suo e lo farà ancora per qualche giorno perché non è previsto che torni a lavorare con il resto della squadra. Ma tra Lukaku e il Chelsea ormai siamo quasi all'ultimatum".

Il Chelsea, in poche parole, sta perdendo la pazienza. Non può e non vuole aspettare l'offerta decisiva del Napoli, che può arrivare solo dopo la cessione di Osimhen. E questa sembra, al momento, lontana da concretizzarsi.