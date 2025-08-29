Hojlund più Elmas, il Napoli pronto ad accogliere il doppio colpo per le visite

Il danese e il macedone attesi in Italia nelle prossime ore, nuovi rinforzi per Conte in arrivo
In attesa di altri possibili colpi (vedi Mainoo), il Napoli chiude quelli più attesi: Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas. Se la giornata di giovedì ha sostanzialmente sistemato il grosso delle trattative per l'attaccante danese e il centrocampista macedone, nelle prossime ore - forse già oggi - i due giocatori potrebbero imbarcarsi da Inghilterra e Germania in direzione Italia per fare le visite mediche.
Per quanto riguarda l'ex Atalanta, il club azzurro ha raggiunto un'intesa di massima con il Manchester United sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, in particolare la partecipazione degli azzurri alla Champions League 2026/27. L'operazione si chiuderà per circa 45 milioni di euro complessivi.
Elmas, che torna in Serie A dopo i sei mesi di prestito al Torino nella squadra con cui aveva vinto lo scudetto 2022/23, arriverà in prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto già fissato a 12 milioni di euro. In totale, dunque, si parla di un'operazione complessiva di circa 14 milioni di euro. Il macedone, che era stato cercato pure da Torino, Roma e West Ham, attualmente è legato al Lipsia da un contratto fino al 30 giugno 2028 e all'ombra del Vesuvio dovrebbe firmare fino al 2030 (1+4) con un ingaggio da circa tre milioni di euro a stagione.
