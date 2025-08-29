Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre azzurre

Hojlund più Elmas, il Napoli pronto ad accogliere il doppio colpo per le visite

Il danese e il macedone attesi in Italia nelle prossime ore, nuovi rinforzi per Conte in arrivo

29 Ago 2025 - 09:16

In attesa di altri possibili colpi (vedi Mainoo), il Napoli chiude quelli più attesi: Rasmus Hojlund ed Eljif Elmas. Se la giornata di giovedì ha sostanzialmente sistemato il grosso delle trattative per l'attaccante danese e il centrocampista macedone, nelle prossime ore - forse già oggi - i due giocatori potrebbero imbarcarsi da Inghilterra e Germania in direzione Italia per fare le visite mediche.

Per quanto riguarda l'ex Atalanta, il club azzurro ha raggiunto un'intesa di massima con il Manchester United sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, in particolare la partecipazione degli azzurri alla Champions League 2026/27. L'operazione si chiuderà per circa 45 milioni di euro complessivi. 

Elmas, che torna in Serie A dopo i sei mesi di prestito al Torino nella squadra con cui aveva vinto lo scudetto 2022/23, arriverà in prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto già fissato a 12 milioni di euro. In totale, dunque, si parla di un'operazione complessiva di circa 14 milioni di euro. Il macedone, che era stato cercato pure da Torino, Roma e West Ham, attualmente è legato al Lipsia da un contratto fino al 30 giugno 2028 e all'ombra del Vesuvio dovrebbe firmare fino al 2030 (1+4) con un ingaggio da circa tre milioni di euro a stagione.

Leggi anche

l Napoli riprova il colpo McTominay: sondaggio con lo United per Mainoo

napoli
hojlund
elmas
visite

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Napoli

Rasmus Hojlund

Napoli-Hojlund, chiusura a un passo: intesa con lo United per 45 milioni, da definire i dettagli

l Napoli riprova il colpo McTominay: sondaggio con lo United per Mainoo

Eljif Elmas (Macedonia del Nord)-Macedonia del Nord non qualificata-Valore 24 milioni-Lipsia     

Napoli, contdown per il ritorno di Elmas: ultimi dettagli, poi l'ufficialità

Rasmus Hojlund

Napoli, intesa di massima con Hojlund: affare in prestito con obbligo di riscatto condizionato

AdL: "Ecco perché ho dovuto cedere Kvara. Con lui e Osimhen al Psg potevo guadagnare 200 mln, ma per Conte..."

Campioni per sempre 4

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Azpilicueta
12:02
Nuova avventura per Azpilicueta: firma col Siviglia
11:36
Fiorentina, attesa per l'arrivo di Nicolussi Caviglia in città: i dettagli dell'affare
11:00
Roma, è arrivato Ziolkowski: ora le visite mediche
10:35
Milan: Nkunku ha iniziato le visite mediche
10:04
Napoli, Mainoo vuole lasciare lo United in prestito. Amorim dice no