Hojlund più Elmas, il Napoli pronto ad accogliere il doppio colpo per le visite

Elmas, che torna in Serie A dopo i sei mesi di prestito al Torino nella squadra con cui aveva vinto lo scudetto 2022/23, arriverà in prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto già fissato a 12 milioni di euro. In totale, dunque, si parla di un'operazione complessiva di circa 14 milioni di euro. Il macedone, che era stato cercato pure da Torino, Roma e West Ham, attualmente è legato al Lipsia da un contratto fino al 30 giugno 2028 e all'ombra del Vesuvio dovrebbe firmare fino al 2030 (1+4) con un ingaggio da circa tre milioni di euro a stagione.