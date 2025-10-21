Dall'Inghilterra: contatti tra il Real Madrid e l'agente di Haaland

Nel corso del podcast Inside Track di Football Insider, l'ex amministratore delegato dell'Aston Villa ha rivelato alcuni indizi sul futuro di Erling Haaland. Keith Wyness ha infatti riportato delle indiscrezioni secondo cui il Real Madrid starebbe trattando con l'agente dell'attaccante del Manchester City. Wyness crede che il norvegese lascerà i Citizens a fine stagione, ma non necessariamente con destinazione Madrid. Vinicius, però, potrebbe essere la chiave dell'affare: il brasiliano sta vivendo un periodo complicato e se dovesse decidere di trasferirsi in Arabia, i Blancos avrebbero circa 200 milioni di euro da investire per Haaland.