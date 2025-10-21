Juve, Danilo vota Tudor: "Ci vuole pazienza, ho fiducia in lui"

Danilo, ex capitano della Juventus e oggi al Flamengo, ha parlato del difficile momento bianconero di Igor Tudor: “Ci vuole pazienza, hanno cambiato diversi uomini e il mercato è stato ritardato, cosa che ha condizionato la preparazione. Non sarà un anno facile per la Juve ma io ho fiducia in Tudor. Xabi Alonso ha un’idea di calcio moderna e differente e anche lui sta facendo fatica a trasmetterla ai suoi uomini, però ovviamente è molto più facile lavorare quando arrivano i risultati, sempre lì torniamo”.