Samp, Fredberg: "Pronti a rinforzare la squadra a gennaio"
21 Ott 2025 - 21:32
21 Ott 2025 - 21:32
Il ceo della parte tecnica della Sampdoria, Jesper Fredberg, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Foti ha annunciato investimenti nel mercato di gennaio: "Siamo pronti a rinforzare la squadra". (ANSA).
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.