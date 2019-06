Guardiola fa sul serio: il City va oltre i 100 milioni per Koulibaly

22/06/2019

I 36 milioni della clausola rescissoria necessari per strappare Kostas Manolas alla Roma e portarlo al Napoli sono una cifra che il patron azzurro Aurelio De Laurentiis continua a ritenere troppo alta. Ciò non toglie cheil club partenopeo continuerà ad insistere per il centrale greco, anche perché con le uscite di Albiol e di Chiriches un'operazione in difesa è più che necessaria. Cifra alta, si diceva. Irrisoria, o quasi, però rispetto a quella che in Inghilterra dicono sia invece pronto a presentare il Manchester City per Koulibaly: 120 milioni di euro! Certo, l'uscita del fortissimo difensore senegalese non potrebbe essere compensata solo dall'ingresso del suddetto Manolas, ma una tale montagna di soldi non potrebbe essere rifiutata. Rappresenterebbe infatti una plusvalenza monstre e finanzierebbe tutto il successivo mercato azzurro che a quel punto non si fermerebbe al solo (si fa per dire vista la portata della trattativa) James Rodriguez. Per ora, però, siamo ai rumors dei tabloid britannici, ma l'innamoramento calcistico di Pep Guardiola per Koulibaly è assodato. E la potenza di fuoco del City, lo abbiamo visto anche negli anni scorsi, è notevole. Tanto da potersi spingere fino a offerte irrinunciabili.