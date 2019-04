Futuro Napoli-Insigne, Raiola in città

30/04/2019

Sono giorni caldi per Lorenzo Insigne e il Napoli. I rapporti tra le due parti stanno vivendo un momento delicato e l'arrivo in città degli agenti del giocatore, Mino ed Enzo Raiola, hanno alimentato le voci su un possibile addio a fine stagione. Di sicuro Insigne e i suoi rappresentanti avranno parlato del futuro, che potrebbe essere lontano dai colori azzurri. Non ci sarebbero, però, offerte concrete, anche perché Aurelio de Laurentiis sarebbe pronto a cedere il giocatore soltanto davanti a un'offerta da 120 milioni di euro, come successo in passato con il Psg.