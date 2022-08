Fabian Ruiz al PSG, ci siamo: colpo da 23 milioni

MANOVRE AZZURRE

Lo spagnolo volerà domani a Parigi per visite e firma: pronto un contratto da 5 milioni l'anno fino al 2027. E la Vecchia Signora osserva interessata

Uno degli ultimi effetti domino del calciomercato estivo si è appena azionato: nelle ultime ore il Paris Saint-Germain ha compiuto degli importanti passi avanti per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli è prossimo allo sbarco in Francia: il Napoli incasserà una cifra attorno ai 22-23 milioni, lo spagnolo firmerà un quinquennale da 5 milioni l'anno. L'affare coinvolge indirettamente anche la Juventus: con l'arrivo di Fabian Ruiz, in casa PSG si sblocca Paredes. I bianconeri però hanno bisogno di liberare uno tra Rabiot e Arthur.

Vedi anche napoli Fiorentina-Napoli, la Digos cerca il tifoso viola del battibecco con Spalletti Fabian atterrerà nella Ville Lumière domani, dopodichè si sottoporrà a visite mediche e successivamente firmerà il suo nuovo contratto. Lo spagnolo era finito fuori dal progetto di Luciano Spalletti puramente per ragioni di mercato. Sul campo infatti, il suo apporto alla causa napoletana è stato inestimabile: l'intesa in mediana con Zambo Anguissa ha permesso al Napoli di riconquistare l'Europa nella passata stagione. Dopo gli addii eccellenti di Insigne, Mertens e Koulibaly, Aurelio De Laurentiis libera un altro pezzo da novanta: verrà rimpiazzato da Ndombele, che ha fatto il suo esordio in casacca azzurra proprio ieri contro la Fiorentina.

Il PSG invece va a puntellare il suo centrocampo, rendendo Leandro Paredes un mero esubero. Su di lui c'è la Juventus, anche se le condizioni per il suo sbarco a Torino non sono affatto scontate. Anche il centrocampo della Vecchia Signora è folto, e per accogliere l'argentino, i bianconeri dovrebbero piazzare uno tra Rabiot e Arthur. A centrocampo inoltre, sono stati confermati i giovani Miretti e Fagioli. Per Rovella invece, si attende la stretta di mano col Monza.