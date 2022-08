Dalla Francia: Fabian Ruiz ha detto sì al Psg. Ora c'è da convincere il Napoli

CONTATTI IN CORSO

Il club azzurro valuta il giocatore 30 milioni. I francesi hanno offerto 25 milioni bonus compresi

© Getty Images È accordo tra Fabian Ruiz e il Psg. La notizia rimbalza dalla Francia: secondo l'Equipe il centrocampista del Napoli avrebbe detto sì al club parigino, che ha rotto gli indugi puntando dritto sullo spagnolo per battere la folta concorrenza e anticipare le mosse di Real e Barcellona in Spagna e del Manchester United in Inghilterra. Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2023 e ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo. Ora il Psg deve trattare con il Napoli: il club di De Laurentiis valuta Fabian Ruiz 30 milioni, i francesi avrebbero già avanzato un'offerta di 25 milioni bonus compresi. I contatti tra le parti sarebbero continui.

Il ds del Psg Campos ha contattato l'agente del giocatore proponendogli un quadriennale a 5 milioni a stagione. E l'intesa, come riferisce l'Equipe, è stata raggiunta. Ora tocca al Napoli, che a giugno perderà il giocatore a zero. Fabian Ruiz ha sempre detto che sarebbe tornato volentieri in Spagna: il tecnico del Real Carlo Ancelotti lo stima e lo vorrebbe allenare ma i merengues aspetterebbero la prossima estate. Nessuna offerta concreta se non appunto quella del Psg. Che fa sul serio.