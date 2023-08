"Benvenuto Jens!" AdL ufficializza Cajuste al Napoli 

© Foto sscnapoli

"Benvenuto Jens". Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis saluta Cajuste e ne ufficializza l'acquisto attraverso i social. "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Reims le prestazioni sportive di Jens Lys-Michel Cajuste", si legge nella nota del club azzurro. Costo dell'operazione 12 milioni di euro. Il centrocampista svedese classe 1999, arrivato mercoledì nel ritiro azzurro in Abruzzo, è apparso sul terreno di gioco dello stadio Patini di Castel di Sangro dove si sta allenando la squadra, accolto da un boato proveniente dalle tribune, come riporta calcionapoli24. Per lui subito lavoro in gruppo. A bordo campo anche De Laurentiis.