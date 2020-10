Bakayoko è atterrato a Roma: ora visite e la firma col Napoli

Poco dopo le 11 è iniziata la seconda avventura italiana di Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista è sbarcato a Roma, allo scalo di Ciampino, per le visite mediche e la firma con il Napoli. Accompagnato dall'agente Pastorello, il centrocampista classe 1994 si sta recando a Villa Stuart e poi incontrerà il nuovo presidente De Laurentiis per mettere tutto nero su bianco. Un motivo per sorridere per Gattuso alla prese con ben altri problemi.