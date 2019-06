Roma, El Shaarawy ai saluti: va in Cina per 18 milioni

25/06/2019

E' praticamente giunta al capolinea l'avventura di Stephan El Shaarawy con la maglia della Roma, dove era arrivato nel gennaio 2016. Il Faraone, come riferito da "Il Tempo", è infatti pronto a trasferirsi in Cina, con lo Shanghai Shenhua che ha messo sul piatto un maxi contratto da 13 milioni di euro netti all'anno per le prossime tre stagioni. Per il club giallorosso sono invece in arrivo 18 milioni di euro.