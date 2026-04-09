Napoli, Spinazzola può lasciare: dopo la Juve si muove anche il Milan

In scadenza col Napoli a giugno, Leonardo Spinazzola non ha ricevuto conferme dal club azzurro in merito a una sua permanenza all'ombra del Vesuvio. Il club di De Laurentiis non si è mosso in maniera concreta, fa sapere Radio Kiss Kiss, e sul terzino c'è da tempo l'interesse del Milan. I rossoneri in particolare, gli avrebbero offerto un biennale a cifre alte. Sul terzino ci sarebbe anche la Juventus, pronta a riportarlo a casa.