Napoli, Spinazzola può lasciare: dopo la Juve si muove anche il Milan

09 Apr 2026 - 18:57
SPINAZZOLA © Getty Images

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In scadenza col Napoli a giugno, Leonardo Spinazzola non ha ricevuto conferme dal club azzurro in merito a una sua permanenza all'ombra del Vesuvio. Il club di De Laurentiis non si è mosso in maniera concreta, fa sapere Radio Kiss Kiss, e sul terzino c'è da tempo l'interesse del Milan. I rossoneri in particolare, gli avrebbero offerto un biennale a cifre alte. Sul terzino ci sarebbe anche la Juventus, pronta a riportarlo a casa. 

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