Maldini voleva Olise al Milan: il retroscena e il costo stracciato del colpo sfumato
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Michael Olise al Milan. Realtà o fantasia? Poco più di 5 anni fa, la prima opzione stava per concretizzarsi.
L'esterno che oggi domina anche in Champions League con la maglia del Bayern Monaco, era entrato nel mirino dei rossoneri quando il direttore tecnico era Paolo Maldini. Nel 2021, l'ex difensore aveva pensato all'allora 19enne del Reading, in Championship, come colpo in vista del futuro. Magari addirittura da prestare in Serie B per testarne il talento prima di promuoverlo nella prima squadra rossonera.
L'esborso sarebbe stato intorno ai 9 milioni di euro, cifra che poi pagò il Crystal Palace per permettergli il salto in Premier League. Qualche anno dopo, Olise si è trasferito al Bayern Monaco per 53 milioni e oggi, secondo Transfermarkt, vale 140 milioni. Difficile non pensare, con il senno di poi, a un rimpianto rossonero per quello che si sta dimostrando uno dei talenti più puri della sua generazione, che, tanto per citare qualche statistica, in stagione ha messo in fila 11 gol e 20 assist in Bundesliga.