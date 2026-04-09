Maldini voleva Olise al Milan: il retroscena e il costo stracciato del colpo sfumato

L'esborso sarebbe stato intorno ai 9 milioni di euro, cifra che poi pagò il Crystal Palace per permettergli il salto in Premier League. Qualche anno dopo, Olise si è trasferito al Bayern Monaco per 53 milioni e oggi, secondo Transfermarkt, vale 140 milioni. Difficile non pensare, con il senno di poi, a un rimpianto rossonero per quello che si sta dimostrando uno dei talenti più puri della sua generazione, che, tanto per citare qualche statistica, in stagione ha messo in fila 11 gol e 20 assist in Bundesliga.