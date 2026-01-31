Napoli: si chiude per Alisson Santos

31 Gen 2026 - 11:14

L'affondo del Fenerbahce per Lookman e Sulemana più vicino all'Atalanta (anche se ora è tutto in stand-by) ha spinto il Napoli ad accelerare su Alisson Santos dello Sporting Lisbona. Il ds azzurro Giovanni Manna ha ottenuto il sì dell’esterno brasiliano per un contratto di 4 anni e mezzo a quasi 2,7 milioni a stagione e raggiunto un accordo con il club portoghese sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro e un diritto di riscatto per un'operazione complessiva da 20 milioni di euro. Il via libera è previsto nelle prossime ore, con il Napoli che avrebbe già fissato le visite mediche.

