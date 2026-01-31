Torino: interrotto il prestito di Ngonge, andrà all'Espanyol

31 Gen 2026 - 09:22

C'è un altro addio in casa Torino, il club di Urbano Cairo ha salutato Cyril Ngonge. "Si comunica di avere definito con la società sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore" si legge nella nota ufficiale diramata dalla società granata. L'attaccante è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Espanyol, mentre la sua esperienza sotto la Mole si chiude dopo appena sei mesi con 23 presenze, un gol e due assist tra campionato e Coppa Italia.

Ultimi video

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

I più visti di Mercato

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

De Zerbi rompe con il Marsiglia: non allena la squadra dopo l'eliminazione in Champions, divorzio vicino

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:14
Napoli: si chiude per Alisson Santos
10:04
Lazio: visite per Przyborek, poi la firma
09:22
Torino: interrotto il prestito di Ngonge, andrà all'Espanyol
23:58
Immobile dice addio al Bologna: va al Paris Fc
23:51
Sarri non ne può più di mercato: "Non so nulla e non mi interessa"