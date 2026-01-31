Torino: interrotto il prestito di Ngonge, andrà all'Espanyol

C'è un altro addio in casa Torino, il club di Urbano Cairo ha salutato Cyril Ngonge. "Si comunica di avere definito con la società sportiva Calcio Napoli la risoluzione del trasferimento temporaneo del calciatore" si legge nella nota ufficiale diramata dalla società granata. L'attaccante è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Espanyol, mentre la sua esperienza sotto la Mole si chiude dopo appena sei mesi con 23 presenze, un gol e due assist tra campionato e Coppa Italia.