Napoli, Osimhen rinnova e De Laurentiis dice no ai 130 mln dell'Al Hilal

NAPOLI

In dirittura d'arrivo il prolungamento sino al 2027 dell'attaccante nigeriano

© Getty Images De Laurentiis ha detto no: i 130 milioni che gli arabi dell'Al Hilal avrebbero offerto per Osimhen sono stati rifiutati. Anzi, l'attaccante nigeriano è prossimo alla firma sul rinnovo di contratto, prolungando il suo legame con il club partenopeo sino al 2027, con un ingaggio che arriverà a toccare i 7 milioni di euro a stagione. L'annuncio pare essere imminente, in arrivo già nel corso di questa seconda parte di preparazione estiva che da Dimaro, in Trentino, si è spostata a Castel di Sangro, in Abruzzo.

Secondo quanto riporta Il Mattino, il presidente del Napoli non si sarebbe fatto impressionare dall'offerta saudita, restando fermo sulle proprie posizioni: i campioni d'Italia non intendono separarsi dal proprio centravanti e solo di fronte a una cifra vicina ai 200 milioni sarebbero disposti a trattare. Una cifra monstre, non avvicinata nemmeno dagli arabi e non avvicinabile dal Psg che ha eletto Osimhen come possibile sostituto di Mbappé. D'altra parte lo stesso nigeriano non ha mai dato segni di insofferenza di fronte all'ipotesi di continuare con la maglia azzurra. Anzi, il suo impegno costante sono la prova di un forte attaccamento alla maglia che ha portato a trovare un accordo di massima per quel prolungamento di contratto che a questo punto verrà ratificato nei prossimi giorni.