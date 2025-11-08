Logo SportMediaset

Mercato

Napoli, nuovi contatti per Mainoo

08 Nov 2025 - 13:37
Nell'ultima settimana c'è stato un ritorno di fiamma tra il Napoli e Kobbie Mainoo. Dopo gli approcci verso la fine del mercato estivo, respinti con forza dal Manchester United, gli azzurri hanno riallacciato i contatti con gli agenti del calciatore, rimasto ai margini in questi mesi a Old Trafford. Non il modo migliore per conquistarsi un posto al prossimo mondiale: per questo il Napoli è tornato a bussare alla porta di Mainoo, per capire se c'è ci sono le aperture da parte dello United almeno per un prestito. La risposta, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, arriverà dopo la sosta quando l’entourage del calciatore avrà un contatto diretto con i dirigenti dei Red Devils per capire le reali possibilità di un’uscita di Mainoo a gennaio. In caso di luce verde da parte dello United il Napoli dovrà battere la concorrenza di tanti club inglesi e non solo. Che sia Mainoo o no, l'intenzione degli azzurri è quella di aggiungere un centrocampista nel mercato di gennaio visto il lungo stop di De Bruyne e la partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa. 

14:58
Anche il Como su Tresoldi del Bruges
13:37
Napoli, nuovi contatti per Mainoo
12:11
Lewandowski al Milan? A gennaio pista impraticabile, a giugno...
11:02
Il Napoli pensa a Norton-Cuffy per gennaio
10:32
Man Utd, Amorim sul futuro di Casemiro e Maguire: "Non so cosa accadrà"