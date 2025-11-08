Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Man Utd, Amorim sul futuro di Casemiro e Maguire: "Non so cosa accadrà"

08 Nov 2025 - 10:32

C'è aria di cambiamento al Manchester United. Ruben Amorim sta provando a portare una ventata di aria fresca a Old Trafford dopo anni di risultati al di sotto delle attese. Il processo di rinnovamento però, secondo il tecnico portoghese, non passa per forza dall'addio ai vecchi leader dello spogliatoio come Harry Maguie e Casemiro, due giocatori di grande esperienza in scadenza nel 2026: "Il mio obiettivo è continuare a contare su Casemiro come su Maguire, entrambi hanno lo stesso problema contrattuale", spiega l'es Sporting che poi aggiunge: "Non so cosa accadrà l'anno prossimo, ora dobbiamo concentrarci su questa stagione". 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Sandro Tonali (Newcastle)

Tonali sul futuro: "Non voglio dire che resto 10 anni e andarmene dopo due"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:32
Man Utd, Amorim sul futuro di Casemiro e Maguire: "Non so cosa accadrà"
09:23
Liverpool, lavori in corso per il rinnovo di Szoboszlai
08:22
Como: il Real Madrid vuole riacquistare Ramon nel 2026
23:31
Wolverhampton: risoluzione per il ds italiano Teti
22:37
Insigne svincolato: su di lui non solo la Lazio