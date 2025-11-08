Man Utd, Amorim sul futuro di Casemiro e Maguire: "Non so cosa accadrà"

C'è aria di cambiamento al Manchester United. Ruben Amorim sta provando a portare una ventata di aria fresca a Old Trafford dopo anni di risultati al di sotto delle attese. Il processo di rinnovamento però, secondo il tecnico portoghese, non passa per forza dall'addio ai vecchi leader dello spogliatoio come Harry Maguie e Casemiro, due giocatori di grande esperienza in scadenza nel 2026: "Il mio obiettivo è continuare a contare su Casemiro come su Maguire, entrambi hanno lo stesso problema contrattuale", spiega l'es Sporting che poi aggiunge: "Non so cosa accadrà l'anno prossimo, ora dobbiamo concentrarci su questa stagione".