La retrocessione dell'Ipswich Town dalla Premier League costringerà Jens Cajuste a tornare al Napoli in estate. Il centrocampista svedese, infatti, era in prestito oneroso con l'obbligo di riscatto a 13,5 milioni di euro legato a diverse condizioni, tra cui la salvezza del club inglese. Non essendosi verificata, il giocatore farà ritorno in Italia per poi decidere il suo destino.