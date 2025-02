Napoli, Manna: "Osimhen ha una clausola. Su Kvara scelta giusta"

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato anche delle situazioni di due eroi dello scudetto come Osimhen e Kvaratskhelia: "Osimhen? Un tormentone, non solo di mercato: ha una clausola, lavoriamo per evitare di ripetere gli errori dello scorso anno". Poi il ds parla del trasferimento di Kvara al Psg per la cifra monstre di 75 milioni: "Ha lasciato un alone drammatico, fa male perdere un giocatore così a stagione in corso. Mi ha insegnato a essere sempre pronti, siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta"