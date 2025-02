Napoli, Manna: "Comuzzo ci interessa ma non c'è fretta, Saint Maximin complicato"

"Parliamo di un ragazzo di grandissima prospettiva, a cui noi siamo interessati. Non abbiamo nessuna fretta, non vogliamo andare oltre i parametri di quello che è il valore attuale del calciatore. Sappiamo che è complicato, speriamo di riuscirci". Così il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio del match con la Roma a proposito del possibile arrivo del difensore Pietro Comuzzo dalla Fiorentina. Per quanto riguarda la trattativa per Saint Maximin "non è un nostro giocatore - ha concluso - E' una cosa un po' complicata, ci stiamo lavorando. Vediamo quello che succede".