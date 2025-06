Napoli, Lukaku: "Resto al 100%"

"Sono contento che venga da noi. E' ciò di cui il Napoli ha bisogno per fare il passo successivo. Siamo appena diventati campioni e non vogliamo solo confermarci, vogliamo anche migliorare". Così l'attaccante del Napoli Romelu Lukaku in una intervista rilasciata al portale belga 'Vtm Nieuws' rilasciata da Bruxelles, dove si trova attualmente in vacanza, a proposito dell'arrivo di Kevin De Buyne. "Gli ho parlato un paio di volte in nazionale, mi ha anche chiamato una volta, gli ho spiegato in mezz'ora come funzionano le cose qui - ha raccontato Big Rom - Ma anche dove avrebbe potuto cercare un alloggio e cose del genere. Mertens e io abbiamo fatto del nostro meglio per convincerlo, e Kevin ha fatto la scelta giusta. Un calciatore del Napoli riceve tanto amore, sono felice che Kevin possa vivere questa esperienza. Giocare a calcio in Italia è incomparabile, c'è una passione qui che non si vede. Se sono sicuro al 100% di rimanere al Napoli? Sì, resto al 100%".