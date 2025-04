Napoli, la cessione di Osimhen è una priorità: Juve, United, Chelsea e Arsenal alla finestra

Il Napoli vuole chiudere il prima possibile il capitolo che riguarda Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano dopo un'estate turbolenta da separato in casa sta vivendo una stagione da protagonista con il Galatasaray, ma la sua permanenza in Turchia sembra da escludere: non risultano infatti diritti di riscatto o accordi verbali con cui i giallorossi possano trattenere Victor. E dunque il centravanti farà ritorno a Napoli, solo temporaneamente però: nell'agenda di Giovanni Manna la cessione del nove è una questione prioritaria. L'idea è quella di mettere un punto su un tira e molla che si protrae da più di un anno. Per questo il presidente De Laurentiis sembra aver smorzato le sue pretese per il calciatore: bastano 75 milioni per assicurarsi un bomber come Osimhen. La Juventus segue la vicenda con grande attenzione, in attesa di capire cosa fare con Dusan Vlahovic, ma Osimhen piace, e tanto, anche all'esterno: Chelsea, Arsenal e Manchester United sono alla ricerca di una nuova punta titolare e il nome del nigeriano è sul taccuino di tutti.