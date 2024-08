Napoli, l'Al Ahli su Osimhen: il club apre alla cessione, ora serve l'ok nel nigeriano

NAPOLI

La società saudita pronta a formalizzare un'offerta vicino ai 70 milioni per l'attaccante nigeriano

A una settimana dalla chiusura del mercato, la telenovela relativa a Victor Osimhen potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. L'Al Ahli, club saudita, è pronto infatti a presentare al Napoli un'offerta ufficiale di circa 70 milioni per l'attaccante nigeriano che, lo ricordiamo, continua ad allenarsi a parte in attesa di una sistemazione. Da parte del club partenopeo ci sarebbe stata un'importante apertura, ora però la palla passa proprio a Osimhen: al momento manca il suo ok a un trasferimento nel campionato arabo ma, secondo quanto trapela, starebbe comunque riflettendo, consapevole che il tempo stringe.

All'orizzonte non ci sono infatti al momento altre concrete possibilità di trasferimento: solo il Chelsea, durante la trattativa per Lukaku (sostituto dello stesso Osimhen), ha manifestato la volontà di aprire un altro tavolo di discussione proprio per il nigeriano, senza arrivare però a formulare un'offerta concreta. In questo momento, le altre squadre a cui era stato accostato Osimhen (Psg e Arsenal n primis) si sono defilate, forse in attesa degli ultimissimi giorni di mercato.