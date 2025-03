Nome nuovo per il Napoli. Stando a quanto riporta la stampa inglese, il club azzurro avrebbe puntato i fari su Dango Ouattara, talento classe 2002 che si sta mettendo in luce in Premier con la maglia del Bournemouth. L'esterno offensivo però piace anche a Milan, , Newcastle e Aston Villa. Valutazione del cartellino intorno ai 40 milioni di euro.