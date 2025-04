Napoli e Juventus, sentite Sudakov: "Ho sempre sognato di giocare in Serie A"

Georgiy Sudakovè stato a lungo uno degli obiettivi di Napoli e Juventus negli scorsi mesi, tuttavia qualche novità potrebbe arrivare nella sessione estiva. Il calciatore ucraino ha ricevuto dallo Shakhtar Donetsk la possibilità di lasciare il club nei prossimi mesi, motivo per cui ci potrebbero esser sviluppi come anticipato da lui stesso in un'intervista a Tuttomercatoweb.com: "Chiaramente quando si parla di club come il Napoli o la Juventus, è un sogno per qualsiasi giocatore. Sono cresciuto guardando la Serie A, ricordo le grandi partite delle vostre squadre, i giocatori leggendari che ci sono passati. Giocare in quegli stadi, davanti a quei tifosi, è qualcosa di speciale. Non l'ho mai nascosto: voglio mettermi alla prova in un campionato di vertice, contro i migliori. Ma per me è importante che il trasferimento avvenga al momento giusto. Non solo "andare in Europa", ma entrare in una squadra dove avrò una vera possibilità di giocare, di crescere, di essere una parte importante del progetto".