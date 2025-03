Il Napoli guarda al futuro e riapre le trattative per Adeyemi, sullo sfondo rimane Zhergova

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Giovanni Manna e il suo staff starebbero lavorando per portare in Campania Karim Adeyemi, protagonista in Champions League con il gol negli ottavi contro il Lille. I contatti con il Borussia Dortmund non si sono mai fermati in realtà dopo il mancato accordo a gennaio e il Napoli potrebbe infliggere il colpo decisivo in estate.