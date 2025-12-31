Sassuolo, Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic"

Tarik Muharemovic è sicuramente una delle più belle scoperte di questa Serie A 25/26. Il difensore centrale classe 2003 del Sassuolo si è messo in mostra in questi primi mesi di campionato, tanto da far arrivare i primi sondaggi come ha rivelato il ds neroverde Giovanni Carnevali: "Qualche approccio per Tarik lo abbiamo già avuto. Non con il Bournemouth, con l’Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiali. Pure il Bologna l’altra sera mi ha chiesto di Muharemovic". Il Sassuolo però non ha molta voglia di privarsi del suo gioiello già a gennaio: "Quanto costa Muharemovic? Non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto".