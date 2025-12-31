Napoli, clamoroso dalla Spagna: il Barcellona vuole Juan Jesus a gennaio

"Il Barcellona vuole acquistare Juan Jesus durante la sessione invernale di calciomercato". Questa la bomba sganciata in Spagna dal Mundo Deportivo, autorevole quotidiano vicino alle vicende blaugrana secondo cui il club di Flick è alla ricerca di un difensore per sostituire l'infortunato Andreas Christensen e avrebbe messo nel mirino il centrale azzurro. Anche gli altri due nomi sulla lista giocherebbero in Serie A e si tratterebbe dell'interista De Vrij e del milanista De Winter.