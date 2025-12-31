Logo SportMediaset

Mercato

Napoli, clamoroso dalla Spagna: il Barcellona vuole Juan Jesus a gennaio

31 Dic 2025 - 15:01
Juan Jesus: in difesa ci sono stati rinforzi, secondo il Mattino il ciclo azzurro del brasiliano è considerato finito © Getty Images

"Il Barcellona vuole acquistare Juan Jesus durante la sessione invernale di calciomercato". Questa la bomba sganciata in Spagna dal Mundo Deportivo, autorevole quotidiano vicino alle vicende blaugrana secondo cui il club di Flick è alla ricerca di un difensore per sostituire l'infortunato Andreas Christensen e avrebbe messo nel mirino il centrale azzurro. Anche gli altri due nomi sulla lista giocherebbero in Serie A e si tratterebbe dell'interista De Vrij e del milanista De Winter. 

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

Mercato ora per ora
17:01
Samp, è fatta per Esposito e Begic
16:16
Bologna, occhi su Freytes del Fluminense
Juan Jesus: in difesa ci sono stati rinforzi, secondo il Mattino il ciclo azzurro del brasiliano è considerato finito
15:01
Napoli, clamoroso dalla Spagna: il Barcellona vuole Juan Jesus a gennaio
14:38
Sassuolo, Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic"
13:33
Napoli, nessun dubbio su Hojlund. Manna: "Estremamente importante per noi"