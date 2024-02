Muriel-Orlando City: Lucho vicino a lasciare l'Atalanta per volare negli Usa

ATALANTA

L'attaccante in scadenza con i bergamaschi vicino all'accordo con il club statunitense

© Getty Images Luis Muriel nella MLS statunitense: l'accordo per il trasferimento dell'attaccante colombiano agli Orlando City ancora non c'è ma potrebbe essere siglato a breve, nel giro delle prossime 48 ore (il mercato in entrata per la MLS è aperto sino al 23 aprile). I contatti tra il club a stelle e strisce e l'Atalanta sono stati proficui - Muriel è in scadenza di contratto a giugno e non ci sono margini per un suo rinnovo - ora spetta al giocatore trovare la quadra contrattuale: sul tavolo c'è la proposta per un triennale che per il 33enne di Santo Tomàs può rappresentare, a quasi 33 anni, l'ultima grande opportunità - dal punto di vista economico almeno - della carriera.

D'altra parte, nonostante le varie assenze che in stagione hanno caratterizzato l'attacco atalantino (il lungo infortunio di El Bilal Touré, i ripetuti acciacchi di Scamacca, la partecipazione di Lookman alla Coppa d'Africa, ad esempio) Muriel non ha trovato grande spazio nelle rotazioni di Gasperini, se non nel corso del mese di dicembre aperto dallo splendido gol di tacco valso la vittoria contro il Milan. In totale il colombiano è stato utilizzato per meno di 400 minuti in campionato (2 le reti), 269' in Europa League (4 gol) e 20 in Coppa Italia. A gennaio è stato più volte accostato a diverse squadre italiani - l'Inter ad esempio - senza che però si arrivasse mai a qualcosa di concreto. Ora, invece, il suo addio sembra essere imminente. Arrivato a Bergamo dal Siviglia nel luglio 2019, in quattro anni e mezzo con l’Atalanta Lucho ha collezionato 183 presenze e 68 gol, con 143 e 48 reti in campionato.