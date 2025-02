Il Monza pesca dagli svincolati: Keità Baldé si allena con la squadra, può essere tesserato

Keita Baldé riabbraccia la Serie A. Il Monza, a caccia di una disperata salvezza, ha deciso di far allenare il 29enne con la squadra di Bocchetti. L'attaccante, esploso nel massimo campionato italiano con la Lazio, verrà valutato per alcuni giorni e solo successivamente si deciderà se tesserarlo o meno fino al termine della stagione. Il classe 1995, ex di Inter, Samp e Cagliari è reduce da una breve esperienza in Turchia con il Sivasspor: da agosto a dicembre Keita Baldé ha totalizzato undici presenze e un gol. L'ultima esperienza italiana risale al Cagliari nella stagione 2021-22, avventura conclusa con la retrocessione in Serie B.