Monza, è Zapata il sogno per l'attacco: il Condor Galliani fiuta il colpo

CACCIA AL 9

L'Atalanta sta cambiando pelle in avanti e in casa brianzola assaporano il colpo di fine estate

© Getty Images Complice la grande mobilitazione in attacco dell'Atalanta (dentro Touré, ceduti Hojlund e Boga), il Monza sogna il grande colpo Duvan Zapata. La Dea sta rivoluzionando il suo parco attaccanti e il colombiano non è tra gli incedibili, dopo una stagione difficile a causa di diversi problemi fisici e dell'esplosione di Hojlund. Trattativa che non si preannuncia semplice, ma un discorso che nelle prossime settimane può entrare nel vivo, proprio in corrispondenza dei giorni del Condor, quelli di fine mercato, in cui Adriano Galliani è solito scatenarsi e sorprendere tutti con colpi inaspettati.

Salutato Gytkjær che non ha rinnovato, con Dany Mota in scadenza tra un anno e Petagna che ha delle richieste dalla Serie A (Cagliari su tutte), il Monza potrebbe avere presto bisogno di un nuovo numero 9. Non uno qualsiasi, ma uno che possa far fare il salto di qualità per dare la caccia all'Europa sfuggita per pochi punti nella passata stagione.

Una vera e propria trattativa non è ancora iniziata, ma qualora le discussioni dovessero entrare nel vivo il Monza proverebbe a chiudere l'affare in prestito, consapevole del fatto che Zapata sia in uscita. Il Monza, però, non è l'unico club interessato al colombiano classe '91, che ha diversi estimatori in Arabia Saudita.