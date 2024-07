Monza, colpo a sorpresa per la porta: accordo con Keylor Navas

ESPERIENZA TRA I PALI

Sfumato Gollini, Galliani ha scelto l'ex portiere di Psg e Real che domani sarà in Italia per le visite mediche

© Getty Images Il Monza ha trovato il successore di Michele Di Gregorio passato alla Juventus. Sfumato l'arrivo di Gollini, i brianzoli non hanno perso tempo e hanno piazzato un colpo di grande esperienza: è fatta per l'arrivo dello svincolato Keylor Navas che parte oggi dalla Costa Rica e nella giornata di martedì svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto. Il 37enne estremo difensore nell'ultima stagione ha fatto il secondo di Gigio Donnarumma al Psg.

Nei suoi anni con Real Madrid e Psg, Navas ha fatto incetta di trofei: 3 Champions League, 4 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe e 1 Supercoppa spagnola con gli spagnoli; mentre con i francesi 3 Supercoppe francesi, una Coppa di lega francese, 3 campionati e 3 Coppe di Francia. Non sarà più il fenomenale portiere degli anni d'oro del Real anche solo per una questione anagrafica, ma il costaricano ha esperienza da vendere e può essere uno dei nuovi leader dello spogliatoio brianzolo.