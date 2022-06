Monza, Balotelli spinge per il ritorno: c'è l'ok di Berlusconi

PER L'ATTACCO

L'attaccante pronto a tornare in Serie A con i biancorossi

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Un legame speciale quello tra Mario Balotelli, Adriano Galliani e Silvio Berlusconi e ora i tre potrebbero dunque ritrovarsi ancora insieme al Monza. Dopo la promozione in Serie A della squadra brianzola c'è stato un contatto tra le parti: l'attaccante vuole tornare e il presidente ha dato il suo ok.

Berlusconi durante la festa allo stadio Brianteo è uscito allo scoperto: "Siamo amici da tanto tempo. Gli ho chiesto se vuole tornare al Monza e mi ha risposto 'domani'. Ma domani non giochiamo". Segnale che la trattativa sta per iniziare. La palla adesso è tra i piedi di Supermario che deve liberarsi dall'Adana Demirspor, squadra turca dove è rinato sotto la guida di Montella. L'attaccante bresciano ha nostalgia dell'Italia e vorrebbe rimettersi in gioco in Serie A. Un grande attacco per il Monza che sta pensando anche a Belotti, ma non solo. Sulla lista di Galliani ci sono anche Messias, Castillejo e Maldini.