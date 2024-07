Monza, accordo vicino col Milan per Daniel Maldini

mercato

Il trequartista classe 2001 a un passo dal trasferimento a titolo definitivo, sarà il sostituto di Colpani passato alla Fiorentina

Il Monza dimentica subito l'addio a Colpani, destinato a raggiungere Palladino a Firenze e diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. La dirigenza biancorossa si è messa subito alla ricerca di un sostituto ed è pronta a riportare in Brianza Daniel Maldini dal Milan dopo il prestito semestrale dello scorso anno, ma questa volta a titolo definitivo. Nelle casse dei rossoneri dovrebbero entrare circa 4 milioni di euro che potrebbero essere utili per alzare le offerte per gli obiettivi di mercato del Diavolo.

E a proposito di ritorni, in casa Monza si avvicina a grandi passi anche Stefano Sensi. Il centrocampista classe '95, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Inter, è in trattativa con i dirigenti biancorossi e c'è fiducia circa il buon esito dell'affare. Ma il Monza non sembra intenzionata a fermarsi qui e potrebbe quindi tornare anche su Valentin Carboni: il Marsiglia non ha ancora chiuso per il trasferimento del talento argentino dell'Inter e per questo il club brianzolo vorrebbe provare a prenderlo di nuovo in prestito, ma non subito.

COLPANI AI DETTAGLI CON LA FIORENTINA: LE CIFRE

Andrea Colpani, 8 gol e 4 assist lo scorso anno, è vicinissimo alla Fiorentina. Un lungo inseguimento da parte dei viola, che già a inizio mercato avevano chiesto informazioni al Monza, continuando a trattare con la squadra brianzola nonostante, a un certo punto, il forte inserimento da parte del Marsiglia di Roberto De Zerbi. Operazione ai dettagli finali: prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto a 12 milioni di euro più 2 di bonus.

