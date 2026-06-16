Il Monza riparte da Juric: sarà lui il nuovo allenatore, a ore la firma

Non è certo l'allenatore del momento, visto che, dopo la risoluzione con il Torino, viene da due esoneri (Roma e Atalanta) e una retrocessione con il Southampton in Inghilterra. Ivan Juric, però, ha ancora i suoi estimatori e il Monza ha deciso di puntare su di lui per il post-Bianco, il tecnico che ha riportato i brianzoli in Serie A. Proprio la mancata ufficializzazione del divorzio con l'allenatore della promozione sta ritardando l'annuncio. Possiamo però dare per scontato che il croato sarà sulla panchina biancorossa la prossima stagione. Perso Burdisso, tornato in Argentina, cambi anche nel settore dirigenziale: Pedro Obiang è il nuovo direttore sportivo. L'ex centrocampista smetterà di giocare per iniziare questo suo nuovo ruolo, lavorando con il direttore tecnico Vallone.