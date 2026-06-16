DOPO LA PROMOZIONE

Il Monza riparte da Juric: sarà lui il nuovo allenatore, a ore la firma

Bisognerà attendere la risoluzione dell'accordo con Bianco, visto che le parti non si sono ancora separate ufficialemente

16 Giu 2026 - 10:58
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Non è certo l'allenatore del momento, visto che, dopo la risoluzione con il Torino, viene da due esoneri  (Roma e Atalanta) e una retrocessione con il Southampton in Inghilterra. Ivan Juric, però, ha ancora i suoi estimatori e il Monza ha deciso di puntare su di lui per il post-Bianco, il tecnico che ha riportato i brianzoli in Serie A. Proprio la mancata ufficializzazione del divorzio con l'allenatore della promozione sta ritardando l'annuncio. Possiamo però dare per scontato che il croato sarà sulla panchina biancorossa la prossima stagione. Perso Burdisso, tornato in Argentina, cambi anche nel settore dirigenziale: Pedro Obiang è il nuovo direttore sportivo. L'ex centrocampista smetterà di giocare per iniziare questo suo nuovo ruolo, lavorando con il direttore tecnico Vallone. 

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Juric e il Monza hanno raggiunto un accordo e per la firma è questione di giorni o forse di ore. In Brianza l'ex tecnico dell'Atalanta può trovare l'ambiente giusto per tentare il rilancio dopo la serie di esperienza negative che hanno frenato una carriera che, fino al Torino, sembrava in grande ascesa. 

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