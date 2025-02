Il mercato del Monza non sembra fermarsi nemmeno in vista dell'ultimo giorno della sessione invernale. Il club brianzolo deve far i conti con le richieste provenienti dalla Turchia per Samuele Birindelli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com l'esterno sarebbe finito nel mirino di Bodrum e l'Istanbul Basaksehir.