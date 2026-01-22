Monaco, Pocognoli a rischio esonero: la Juve osserva...

Il Monaco sarà il prossimo avversario della Juventus in Champions League ma l'aria che si respira nel Principato è davvero tesa. Il ko per 6-1 contro il Real Madrid ha lasciato parecchi strascichi e la dirigenza starebbe valutando l'esonero di Sébastien Pocognoli. Arrivato a ottobre dall'Union Saint-Gilloise, il tecnico non ha mai convinto pienamente e ora il match di campionato contro il Le Havre potrebbe essere decisivo per il suo futuro. Nel frattempo, i bianconeri osservano con particolare attenzione l'evolversi della situazione. 

